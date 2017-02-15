 Fernandao pişmanlığı – Fotomaç – 15 Şubat 2017 Fernandao pişmanlığı" /> Fernandao pişmanlığı" />
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    pişmanlığı

    Fernandao pişmanlığı

    , devre arasında Ekici’ye karşılık ’yu istemiş, Advocaat bu takası veto etmişti. Çok pişman olduğu, “Keşke gönderseydim” dediği belirtiliyor.

    Sezon sonunda 'la sözleşmesi sona eren ve bordo-mavili kulüpte kalmayacağını açıklayan , ile anlaşmış, bunu kulübüne de iletmişti. Trabzonspor ise Ekici'ye karşılık sarı-lacivertlilerden 'yu istedi; ancak Dick Advocaat, o dönemde goller atan ve takıma olumlu katkı sağlayan Brezilyalı golcünün takımdan ayrılmasına izin vermedi. Takas gerçekleşmedi, transfer yattı...

    Gelinen son noktada Fernandao'nun sisteme uymaması ve zorluk derecesi yüksek maçların hiçbirisinde takıma katkı sağlamaması ise Hollandalı teknik adamı hayal kırıklığına uğrattı. Advocaat'ın Fernandao yüzünden büyük pişmanlık yaşadığı ve Mehmet Ekici takasında kullanılmasına izin vermediği için suçluluk duyduğu bildirildi.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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