Fernandao pişmanlığı
Trabzonspor, devre arasında Ekici’ye karşılık Fernandao’yu istemiş, Advocaat bu takası veto etmişti. Çok pişman olduğu, “Keşke gönderseydim” dediği belirtiliyor.
Sezon sonunda Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve bordo-mavili kulüpte kalmayacağını açıklayan Mehmet Ekici, Fenerbahçe ile anlaşmış, bunu kulübüne de iletmişti. Trabzonspor ise Ekici'ye karşılık sarı-lacivertlilerden Fernandao'yu istedi; ancak Dick Advocaat, o dönemde goller atan ve takıma olumlu katkı sağlayan Brezilyalı golcünün takımdan ayrılmasına izin vermedi. Takas gerçekleşmedi, transfer yattı...
Gelinen son noktada Fernandao'nun sisteme uymaması ve zorluk derecesi yüksek maçların hiçbirisinde takıma katkı sağlamaması ise Hollandalı teknik adamı hayal kırıklığına uğrattı. Advocaat'ın Fernandao yüzünden büyük pişmanlık yaşadığı ve Mehmet Ekici takasında kullanılmasına izin vermediği için suçluluk duyduğu bildirildi.
Gelinen son noktada Fernandao'nun sisteme uymaması ve zorluk derecesi yüksek maçların hiçbirisinde takıma katkı sağlamaması ise Hollandalı teknik adamı hayal kırıklığına uğrattı. Advocaat'ın Fernandao yüzünden büyük pişmanlık yaşadığı ve Mehmet Ekici takasında kullanılmasına izin vermediği için suçluluk duyduğu bildirildi.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Fernandao pişmanlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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