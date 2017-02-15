Fenerbahçe'de flaş gelişme: Kadroya alınmadı!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın deplasmanda Krasnodar ile yapacağı maçın kadrosuna Robin van Persie alınmadı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan giden kafilede, sarı-lacivertli takımın Hollandalı yıldızı Robin Van Persie yer almadı. Golcü oyuncunun ağrıları nedeniyle kadroya dahil edilmediği öğrenildi.
Bugün Rusya'ya giden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, yerel saatle saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Krasnodar Stadyumu'nda düzenlenecek olan basın toplantısının ardından, yine aynı statta ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşecek olan antrenman, saat 18.30'da başlayacak.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:33
- Selçuk Rize’ye hazır
Toplam 6
Yorum
Aslan YINE RAKIPLERINE ASIST YAPAR YADA MUSLERAYI GERI PASLA YORACAKTIR
- Igor Tudor, Florya'da
Toplam 13
Yorum
serdar akay hamzaoğlunu gönderdikten sonra gs nasıl daha kötü oldu ise YEMİN EDERİM yine aynı şey olacak.YEMİN EDİYORsam vardır bi bildiğim
- Formalı nikah
Toplam 4
Yorum
Aslan MÜTHIS BIR OLAY ZAMANINDA BEN NASIL DÜSÜNEMEDIM ALLAH BU YOLDA BU CIFTE MUTLU VE SAGLIKLI YASAM VERSIN
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