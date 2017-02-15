 Fenerbahçe'de flaş gelişme: Kadroya alınmadı! – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe'de flaş gelişme: Kadroya alınmadı!

    Fenerbahçe'de flaş gelişme: Kadroya alınmadı!

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın deplasmanda Krasnodar ile yapacağı maçın kadrosuna Robin van Persie alınmadı.

    UEFA Avrupa Ligi'nde Kuban Krasnodar ile eşleşen Fenerbahçe, yarın oynanacak olan ilk maç için Rusya'ya gitti.

    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan giden kafilede, sarı-lacivertli takımın Hollandalı yıldızı Robin Van Persie yer almadı. Golcü oyuncunun ağrıları nedeniyle kadroya dahil edilmediği öğrenildi.

    Bugün Rusya'ya giden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, yerel saatle saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek. Krasnodar Stadyumu'nda düzenlenecek olan basın toplantısının ardından, yine aynı statta ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşecek olan antrenman, saat 18.30'da başlayacak.

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    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:33
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