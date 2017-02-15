Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor
Sarı-lacivertliler, Erkekler CEV Kupası 8'li final rövanş maçında, yarın Bulgaristan'ın Levski Sofya takımını konuk edecek.
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final rövanş maçında, yarın Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.
İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını kullanarak bir üst tura adını yazdırmayı hedefliyor.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:58
- Galatasaray'dan KAP'a flaş açıklama!
Toplam 2
Yorum
DROGBA Drogba Teknik kadroya Girmeli Ya yeni gelecek Teknik adamın yardımcısı Yada Teknik direktör olarak Gelmeli Rikenrink Oldusa Dgrobada olur
- Yeni İMPARA'TUDOR'
Toplam 37
Yorum
bisikletçi ben bir galatasaylı olarak uygun görmüyorum. şuan bir takım çalıştıran teknik adamı ayartmak etik olmaz. hamza hoca boşken bu adamı istemem
- TFF’ye şikayet edeceğim
Toplam 36
Yorum
cetin ille siz kovacaksınız değil mi? adam daha iyi teklif almış gidecek tabi ki... Galatasaray da zaten şampiyon yapsın kovalar onu da...
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