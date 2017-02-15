 Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor – Fotomaç – 15 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor

    Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor

    Sarı-lacivertliler, Erkekler CEV Kupası 8'li final rövanş maçında, yarın Bulgaristan'ın Levski Sofya takımını konuk edecek.

    Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final rövanş maçında, yarın Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla karşılaşacak.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

    İlk maçı 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını kullanarak bir üst tura adını yazdırmayı hedefliyor.

    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:58
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.