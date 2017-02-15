 Fenerbahçe kafilesi Krasnodar'da – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe kafilesi Krasnodar'da

    Fenerbahçe kafilesi Krasnodar'da

    UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Krasnodar'a geldi.

    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla hareket eden sarı-lacivertli kafile, Pashkovsky Havalimanı'na ulaştı. Kafileyi burada

    Sarı-lacivertlilerde Hollandalı Robin van Persie ile cezalı Martin Skrtel'in kadroya alınmadığı bildirildi. Kadro dışı kalmasından sonra affedilen Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel ise kafilede yer aldı.

    Fenerbahçe kafilesi, havalimanından yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde konaklayacağı otele hareket etti.

    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:26
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