Fenerbahçe kafilesi Krasnodar'da
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Krasnodar'a geldi.
Sarı-lacivertlilerde Hollandalı Robin van Persie ile cezalı Martin Skrtel'in kadroya alınmadığı bildirildi. Kadro dışı kalmasından sonra affedilen Emmanuel Emenike ile Gregory van der Wiel ise kafilede yer aldı.
Fenerbahçe kafilesi, havalimanından yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde konaklayacağı otele hareket etti.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:26
- Selçuk Rize’ye hazır
Toplam 6
Yorum
Aslan YINE RAKIPLERINE ASIST YAPAR YADA MUSLERAYI GERI PASLA YORACAKTIR
- Igor Tudor, Florya'da
Toplam 13
Yorum
serdar akay hamzaoğlunu gönderdikten sonra gs nasıl daha kötü oldu ise YEMİN EDERİM yine aynı şey olacak.YEMİN EDİYORsam vardır bi bildiğim
- Formalı nikah
Toplam 4
Yorum
Aslan MÜTHIS BIR OLAY ZAMANINDA BEN NASIL DÜSÜNEMEDIM ALLAH BU YOLDA BU CIFTE MUTLU VE SAGLIKLI YASAM VERSIN
Fenerbahçe kafilesi Krasnodar'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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