F.Bahçe heyecanı
İlk kez bir Türk takımı ile karşılaşacak olan Krasnodar'da F.Bahçe heyecanı var.
Rus ekibi, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birini ağırlayacağı için statta hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Öte yandan Krasnodarlı taraftarların maç biletlerini tükettiği bildirildi. Ayrıca Rus yöneticilerin, taraftarları maça getirecek otobüs konusunda da çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
F.Bahçe heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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