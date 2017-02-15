 F.Bahçe heyecanı – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe heyecanı

    F.Bahçe heyecanı

    İlk kez bir Türk takımı ile karşılaşacak olan 'da F.Bahçe heyecanı var.

    Rus ekibi, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birini ağırlayacağı için statta hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Öte yandan Krasnodarlı taraftarların maç biletlerini tükettiği bildirildi. Ayrıca Rus yöneticilerin, taraftarları maça getirecek otobüs konusunda da çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:44
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