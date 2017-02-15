İlk kez bir Türk takımı ile karşılaşacak olan Krasnodar'da F.Bahçe heyecanı var.

Rus ekibi, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birini ağırlayacağı için statta hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Öte yandan Krasnodarlı taraftarların maç biletlerini tükettiği bildirildi. Ayrıca Rus yöneticilerin, taraftarları maça getirecek otobüs konusunda da çalışmalar yürüttüğü ifade edildi.