''Favori F.Bahçe''
Fenerbahçe'de cezalı Martin Skrtel'in yerine Krasnodar'a karşı Kjaer'le defans hattını paylaşacak olan Neustadter, ülkesindeki bu maçta favori olduklarını söyledi. Rus milli futbolcu, "F.Bahçe üst düzey bir takım, Krasnodar ise yolun başında. Ancak futbolda her türlü sonuç var. Dikkat etmeliyiz" dedi.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
''Favori F.Bahçe'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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