 ''Favori F.Bahçe'' – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    ''Favori F.Bahçe''

    ''Favori F.Bahçe''
    'de cezalı Martin Skrtel'in yerine Krasnodar'a karşı Kjaer'le defans hattını paylaşacak olan Neustadter, ülkesindeki bu maçta favori olduklarını söyledi. Rus milli futbolcu, "F.Bahçe üst düzey bir takım, Krasnodar ise yolun başında. Ancak futbolda her türlü sonuç var. Dikkat etmeliyiz" dedi.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:42
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