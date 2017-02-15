15 Temmuz kahramanı Samandıra’da
15 Temmuz’da babası şehit düşen kendisi de gazi olan Yasin Lezgi, tesisleri gezdi. Genç gazi, kendisiyle yakından ilgilenen sarı lacivertli futbolcularla bol bol fotoğraf çektirip forma imzalattı.
Fenerbahçe'nin dün önemli bir ziyaretçisi vardı. Halkın destan yazdığı 15 Temmuz 2016'da sokağa çıkarak hainlere dur diyen ve bu uğurda gazi olan Yasin Lezgi, sarı-lacivertli kulübün Samandıra tesislerini gezdi. Önce antrenmanı takip eden Lezgi, ardından Fenerbahçeli futbolcularla sohbet etme imkanı buldu. Oyuncuların da yakından ilgilendiği Lezgi, formasını imzalatıp, yıldız isimlerle fotoğraf çektirdi. Lezgi'nin babası da yine 15 Temmuz günü şehit düşmüştü.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
15 Temmuz kahramanı Samandıra’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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