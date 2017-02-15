 15 Temmuz kahramanı Samandıra’da – Fotomaç – 15 Şubat 2017 15 Temmuz kahramanı Samandıra’da" /> 15 Temmuz kahramanı Samandıra’da" />
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    kahramanı Samandıra’da

    15 Temmuz kahramanı Samandıra’da

    ’da babası şehit düşen kendisi de gazi olan , tesisleri gezdi. Genç gazi, kendisiyle yakından ilgilenen sarı lacivertli futbolcularla bol bol fotoğraf çektirip forma imzalattı.

    'nin dün önemli bir ziyaretçisi vardı. Halkın destan yazdığı 15 Temmuz 2016'da sokağa çıkarak hainlere dur diyen ve bu uğurda gazi olan Yasin Lezgi, sarı-lacivertli kulübün Samandıra tesislerini gezdi. Önce antrenmanı takip eden Lezgi, ardından Fenerbahçeli futbolcularla sohbet etme imkanı buldu. Oyuncuların da yakından ilgilendiği Lezgi, formasını imzalatıp, yıldız isimlerle fotoğraf çektirdi. Lezgi'nin babası da yine günü şehit düşmüştü.

    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:43
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