''Zaferle döneceğiz''
Mehmet Topal, “Ne zaman can sıkıcı bir sonuç alsak arkasından mutlaka zor bir sınavı geçiyoruz. Krasnodar öyle bir maç olacak. Yenip geleceğiz” dedi.
Ligin alt sıralarındaki takımlara kaptırdığı puanlarla şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe, zor maçlardan ise alnının akıyla çıktı. Trabzonspor'u, Galatasaray'ı yendi, ligde berabere kaldığı Beşiktaş'ı kupada ise affetmedi; hem de Vodafone Arena'da... Kanarya ayrıca, Başakşehir'i ve deplasmanda Konyaspor'u da mağlup etti.
Bursaspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertlilerin önünde şimdi Avrupa'da zorlu bir Krasnodar sınavı var. Maç deplasmanda ve zorlu hava koşulları altında oynanacak. Karşılaşma saatinde sıcaklık -8 civarında olacak. Kaptanlardan Mehmet Topal, "Ne zaman umutsuzluğa kapılsak, arkasından mutlaka zor bir maçı kazanıyoruz. Bu maç o maçlardan birisi. Krasnodar'ı mağlup edip, zaferle İstanbul'a döneceğiz" iddiasında bulundu.
Bursaspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertlilerin önünde şimdi Avrupa'da zorlu bir Krasnodar sınavı var. Maç deplasmanda ve zorlu hava koşulları altında oynanacak. Karşılaşma saatinde sıcaklık -8 civarında olacak. Kaptanlardan Mehmet Topal, "Ne zaman umutsuzluğa kapılsak, arkasından mutlaka zor bir maçı kazanıyoruz. Bu maç o maçlardan birisi. Krasnodar'ı mağlup edip, zaferle İstanbul'a döneceğiz" iddiasında bulundu.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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