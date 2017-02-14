''Zaferle döneceğiz''

Mehmet Topal, “Ne zaman can sıkıcı bir sonuç alsak arkasından mutlaka zor bir sınavı geçiyoruz. Krasnodar öyle bir maç olacak. Yenip geleceğiz” dedi.

Ligin alt sıralarındaki takımlara kaptırdığı puanlarla şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe, zor maçlardan ise alnının akıyla çıktı. Trabzonspor'u, Galatasaray'ı yendi, ligde berabere kaldığı Beşiktaş'ı kupada ise affetmedi; hem de Vodafone Arena'da... Kanarya ayrıca, Başakşehir'i ve deplasmanda Konyaspor'u da mağlup etti.



Bursaspor beraberliği ile şampiyonluk yarışında yara alan sarı-lacivertlilerin önünde şimdi Avrupa'da zorlu bir Krasnodar sınavı var. Maç deplasmanda ve zorlu hava koşulları altında oynanacak. Karşılaşma saatinde sıcaklık -8 civarında olacak. Kaptanlardan Mehmet Topal, "Ne zaman umutsuzluğa kapılsak, arkasından mutlaka zor bir maçı kazanıyoruz. Bu maç o maçlardan birisi. Krasnodar'ı mağlup edip, zaferle İstanbul'a döneceğiz" iddiasında bulundu.