 Yade’ye kardeş geliyor – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Yade’ye kardeş geliyor

    Yade’ye kardeş geliyor
    'nin tecrübeli kaptanı , ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Müjdeli haberi Volkan'ın eşi Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından "Nee? Yine mi hamileyim?" diyerek duyurdu. Zeynep Hanım'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Volkan-Zeynep Demirel çiftinin Yade ismindeki minik kızları, geçtiğimiz günlerde 3'üncü yaş gününü kutlamıştı.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:10
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