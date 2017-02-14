Yade’ye kardeş geliyor
Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Volkan Demirel, ikinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Müjdeli haberi Volkan'ın eşi Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından "Nee? Yine mi hamileyim?" diyerek duyurdu. Zeynep Hanım'ın 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Volkan-Zeynep Demirel çiftinin Yade ismindeki minik kızları, geçtiğimiz günlerde 3'üncü yaş gününü kutlamıştı.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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