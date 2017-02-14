Uykudan eden vuruş
Bursa'da 1-1 biten maçın 90+5. dakikasında karşı karşıya pozisyonda golü atamayan Sow, hâlâ pozisyonun etkisinde. Senegalli forvet, üzüntüsünden gece uyuyamadığını, maçı kazanamadıklarına ise inanamadığını söyledi. Sow, "Normalde o golü atardım ama kaçtı. Çok üzgünüm" dedi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
Uykudan eden vuruş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.