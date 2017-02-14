 Uykudan eden vuruş – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Uykudan eden vuruş

    Uykudan eden vuruş
    Bursa'da 1-1 biten maçın 90+5. dakikasında karşı karşıya pozisyonda golü atamayan , hâlâ pozisyonun etkisinde. Senegalli forvet, üzüntüsünden gece uyuyamadığını, maçı kazanamadıklarına ise inanamadığını söyledi. Sow, "Normalde o golü atardım ama kaçtı. Çok üzgünüm" dedi.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:14
    Etiketler:
    Sow
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