''Tarihi bir maç olacak''
Kjaer, Krasnodar maçı öncesi konuştu. Tecrübeli savunmacı “Avrupa bizim için çok önemli. Herkes konsantre olmalı” dedi.
Fenerbahçe'nin savunmadaki yıkılmaz kalesi Simon Kjaer, Krasnodar karşılaşması öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Danimarkalı stoper, Avrupa Kupası maçlarının çok önemli olduğunu belirterek camianın beklentisini karşılayacaklarını kaydetti. 27 yaşındaki savunmacı "Krasnodar kolay bir rakip değil. Bu seviyede zaten hiçbir zaman zayıf bir rakiple eşleşmezsiniz. Bu sebeple rakibi çok ciddiye alıyoruz. Tarihi maçlara çıkacağız. Tüm takım bunun bilincinde. Herkes Krasnodar maçlarına konsantre olmalı" diye konuştu. Kjaer, ligde Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde olmalarına rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini de söyledi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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