 ''Tarihi bir maç olacak'' – Fotomaç – 14 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''Tarihi bir maç olacak''

    ''Tarihi bir maç olacak''

    Kjaer, maçı öncesi konuştu. Tecrübeli savunmacı “Avrupa bizim için çok önemli. Herkes konsantre olmalı” dedi.

    'nin savunmadaki yıkılmaz kalesi Simon Kjaer, karşılaşması öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Danimarkalı stoper, Avrupa Kupası maçlarının çok önemli olduğunu belirterek camianın beklentisini karşılayacaklarını kaydetti. 27 yaşındaki savunmacı "Krasnodar kolay bir rakip değil. Bu seviyede zaten hiçbir zaman zayıf bir rakiple eşleşmezsiniz. Bu sebeple rakibi çok ciddiye alıyoruz. Tarihi maçlara çıkacağız. Tüm takım bunun bilincinde. Herkes Krasnodar maçlarına konsantre olmalı" diye konuştu. Kjaer, ligde Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde olmalarına rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini de söyledi.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Tarihi bir maç olacak'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.