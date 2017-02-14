 Sneijder var, Van Persie yok! – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Sneijder var, Van Persie yok!

    Sneijder var, Van Persie yok!

    Hollanda Milli Takımı’nın hocası ’den RvP’ye yine kötü haber var.

    Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü , Dünya Kupası elemeleri kadrosuna alacağı oyuncuları oynadıkları takımlarda ziyaret edeceğini açıkladı. Bu amaçla İstanbul'a da uğrayacağını söyleyen Blind, "İstanbul'a 'i ziyaret etmek için gideceğim ama ile bir görüşme planlarım arasında yok. Her maçını izliyorum ama onu kadroya almayacağım. Sadece kadroya almayı planladığım oyuncuları ziyaret etme niyetindeyim" dedi. Hollanda 25 Mart'ta Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde Bulgaristan ile karşılaşacak, 28 Mart'ta ise İtalya ile hazırlık maçı oynayacak.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
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