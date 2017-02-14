Sneijder var, Van Persie yok!
Hollanda Milli Takımı’nın hocası Danny Blind’den RvP’ye yine kötü haber var.
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Danny Blind, Dünya Kupası elemeleri kadrosuna alacağı oyuncuları oynadıkları takımlarda ziyaret edeceğini açıkladı. Bu amaçla İstanbul'a da uğrayacağını söyleyen Blind, "İstanbul'a Wesley Sneijder'i ziyaret etmek için gideceğim ama Robin van Persie ile bir görüşme planlarım arasında yok. Her maçını izliyorum ama onu kadroya almayacağım. Sadece kadroya almayı planladığım oyuncuları ziyaret etme niyetindeyim" dedi. Hollanda 25 Mart'ta Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde Bulgaristan ile karşılaşacak, 28 Mart'ta ise İtalya ile hazırlık maçı oynayacak.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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