Sıra sende Roman
Skrtel kart cezası sebebiyle Krasnodar’a karşı yok. Advocaat daha önce Galatasaray ve Trabzon maçlarında harika oynayan Roman Neustadter’e şans verecek.
Fenerbahçe cephesinde Krasnodar karşılaşması öncesi en önemli eksik olarak Martin Skrtel gözüküyor. Cezası nedeniyle Slovak stoper bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Dick Advocaat onun yerine Roman Neustadter'e forma vermeyi planlıyor. Rus futbolcu bu sezon ligde 12 maçta oynadı. Ancak Mehmet Topal'ın cezası nedeniyle kaçırdığı Galatasaray ve Martin Skrtel'in yine kart cezası yüzünden forma giyemediği Trabzonspor karşılaşmalarındaki oyunu çok beğenildi. Advocaat bu sebeple Krasnodar'a karşı ne zaman ihtiyaç duysa performans aldığı Neustadter'i gözü kapalı sahaya sürecek.
Dick Advocaat, Martin Skrtel'in yokluğunda forma vereceği Roman Neustadter'le de bire bir görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı çalıştırıcının "Sana güveniyorum. Tam bir jokersin. Bugüne kadar nerede bir eksik olsa kapattın. Krasnodar'a karşı sen oynayacaksın ve yine elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu da Advocaat'a garanti verdi.
Dick Advocaat, Martin Skrtel'in yokluğunda forma vereceği Roman Neustadter'le de bire bir görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı çalıştırıcının "Sana güveniyorum. Tam bir jokersin. Bugüne kadar nerede bir eksik olsa kapattın. Krasnodar'a karşı sen oynayacaksın ve yine elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu da Advocaat'a garanti verdi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
Sıra sende Roman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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