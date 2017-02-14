 Sıra sende Roman – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Sıra sende Roman

    Sıra sende Roman

    Skrtel kart cezası sebebiyle Krasnodar’a karşı yok. Advocaat daha önce Galatasaray ve Trabzon maçlarında harika oynayan ’e şans verecek.

    cephesinde Krasnodar karşılaşması öncesi en önemli eksik olarak Martin Skrtel gözüküyor. Cezası nedeniyle Slovak stoper bu mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Dick Advocaat onun yerine Roman Neustadter'e forma vermeyi planlıyor. Rus futbolcu bu sezon ligde 12 maçta oynadı. Ancak Mehmet Topal'ın cezası nedeniyle kaçırdığı Galatasaray ve Martin Skrtel'in yine kart cezası yüzünden forma giyemediği Trabzonspor karşılaşmalarındaki oyunu çok beğenildi. Advocaat bu sebeple Krasnodar'a karşı ne zaman ihtiyaç duysa performans aldığı Neustadter'i gözü kapalı sahaya sürecek.

    Dick Advocaat, 'in yokluğunda forma vereceği 'le de bire bir görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı çalıştırıcının "Sana güveniyorum. Tam bir jokersin. Bugüne kadar nerede bir eksik olsa kapattın. Krasnodar'a karşı sen oynayacaksın ve yine elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcu da Advocaat'a garanti verdi.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:05
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