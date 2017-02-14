Melih: Kupa yine bizim
F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı’nın kaptanı, Efes’e yine şans tanımadı.
Potada üç kulvarda birden şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Integral Forex Türkiye Kupası 8'li finalinde yarın Anadolu Efes'le oynayacağı maça da iddialı hazırlanıyor. Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Türkiye Kupası da bizim için her kupa gibi önemli. Hedeflerimizden biri. Geçen sene kazandık, bu sezon da kazanıp üst üste ikinci kez bu mutluluğu yaşamak istiyoruz" dedi. 20.30'daki maçı A Spor naklen yayınlanacak.
DERRİCK BROWN ŞÜPHELİ
Best Balıkesir ile oynanan lig karşılaşmasında sakatlanan Anadolu Efesli Derrick Brown'ın durumunun korkulduğu kadar ciddi olmadığı ve yarın Fenerbahçe'ye karşı oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Dünü dinlenerek geçiren 29 yaşındaki oyuncu, maç saatinde kendini iyi hissederse Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek.
BENNET UMUT VERİYOR
F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı'nın NBA'den transfer ettiği Anthony Bennett, takıma giderek alıştığını, ileriki maçlarda katkısının artacağını söyledi. Yeşilgiresun maçında 32 dakika sahada kalıp 7 sayı kaydeden ABD'li yıldız, savunmada gösterdiği gayretle de Obradovic'ten övgü aldı. Bennett, "Fenerbahçe ve Obra, benim için büyük fırsatlar" dedi.
DERRİCK BROWN ŞÜPHELİ
Best Balıkesir ile oynanan lig karşılaşmasında sakatlanan Anadolu Efesli Derrick Brown'ın durumunun korkulduğu kadar ciddi olmadığı ve yarın Fenerbahçe'ye karşı oynama ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Dünü dinlenerek geçiren 29 yaşındaki oyuncu, maç saatinde kendini iyi hissederse Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek.
BENNET UMUT VERİYOR
F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı'nın NBA'den transfer ettiği Anthony Bennett, takıma giderek alıştığını, ileriki maçlarda katkısının artacağını söyledi. Yeşilgiresun maçında 32 dakika sahada kalıp 7 sayı kaydeden ABD'li yıldız, savunmada gösterdiği gayretle de Obradovic'ten övgü aldı. Bennett, "Fenerbahçe ve Obra, benim için büyük fırsatlar" dedi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
Melih: Kupa yine bizim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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