Fenerbahçe, Rusya yolcusu
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamladı.
Futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas idmanının ardından çift kale maçla sürdürdükleri antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladıkları bildirildi.
Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler yarın sabah Rusya'ya gidecek. Fenerbahçe, karşılaşma öncesi son çalışmasını maçın oynanacağı Krasnodar Stadı'nda yapacak.
Öte yandan, sarı-lacivertlilerin antrenmanını, 15 Temmuz darbe girişiminde babası şehit, kendisi gazi olan Yasin Lezgi de izledi. Futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek forma imzalatan ve fotoğraf çektiren Yasin Lezgi'nin idmanın bir bölümünü de izlediği aktarıldı.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 15:18
- Ve G.Saray yeni hocasını buldu
Toplam 30
Yorum
GSLİ Deneme tahtasına döndük zaten değil mi!! Tövbe ya
- Ve G.Saray yeni hocasını buldu
Toplam 30
Yorum
Cimbom Hakan napalım sene sonund rikerinkle kanser mi olalım.adam istifa edip gelebilirdi de gs bide 150 euro vercek gayet dürüst bi iş başarılar tudor
- Ve G.Saray yeni hocasını buldu
Toplam 30
Yorum
cimbomlum ufak takim teknik direktörü büyük takimi yönetemez, madem birisini getireceksin mustafa denizliyi getir, asil simdik battik
Fenerbahçe, Rusya yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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