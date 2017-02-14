''Çok sert bir rakip''
Hollandalı hoca, Rus rakiplerini İspanya’da yerinde izledi, detaylı hazırladığı raporunu futbolcularına anlattı. Advocaat “Çok pas yapıyorlar. Fiziksel güçleri de yerinde” dedi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig'deki yıpratıcı maçların ardından gözünü Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar karşılaşmasına çevirdi. Teknik direktör Dick Advocaat, İspanya'daki hazırlık maçlarında bizzat takip ettiği Rus temsilcisiyle ilgili detaylı bir rapor hazırladı. Deneyimli çalıştırıcı, Krasnodar'ı görüntüler eşliğinde futbolcularına anlattı. Advocaat rakibi asla küçük görmemeleri gerektiğini öğrencilerine işlerken Krasnodar'ın artıları ve eksilerini de aktardı. Tecrübeli teknik adam, Türkiye'deki hakim görüşün aksine Rus ekibi Krasnodar'ın güçlü ve dikkat edilmesi gereken bir rakip olduğunu düşünüyor.
'ONLAR KADAR KOŞMALIYIZ'
Dick Advocaat, turu geçmek için konsantrasyonlarını bir an olsun bile kaybetmemeleri gerektiğini futbolcularına aktardı. Krasnodar'la ilgili ise şu bilgileri paylaştı: "Çok sert bir rakip. Türkiye Ligi'ndeki hiçbir takıma benzemiyorlar. Uzun süredir maç yapmamalarına rağmen fiziksel bakımdan çok iyi durumdalar. Çok koşuyorlar ve genelde kısa paslarla oynuyorlar. Kora kor mücadele etmeliyiz. En az onlar kadar koşmalıyız. Rakibi yoran bir sistemleri var. Buna karşı koyamazsak tur için işimiz çok zor olur."
İDDAA'YA GÖRE FENERBAHÇE
UEFA Avrupa Ligi'nin iddaa oranları belli oldu. F.Bahçe'nin Krasnodar karşısında galibiyetine 2.20 oran verildi. Beraberlik için 3.20'lik oranı uygun gören İddaa Risk Yönetimi, Rus ekibine ise 2.30 oran verdi.
TEK YENİLGİSİ VAR
Sarı-lacivertliler, Rus ekiplerine karşı bugüne kadar 6 maça çıktı. 6 maçın 2'sini kazanırken, 3'ü beraberlikle sonuçlandı. Tek mağlubiyeti bulunuyor. İstanbul'daki maçlarda 2 kez kazandı, 1 defa da berabere kaldı.
GRANQVİST CEZALI
Krasnodar'da Fenerbahçe'ye karşı kart cezası sebebiyle Andreas Granqvist forma giyemeyecek. Rus ekibinin kaptanının yerine Naldo'nun oynaması bekleniyor. Rus basını takımı geriden yönlendiren Granqvist'in eksikliğinin büyük ölçüde hissedileceğini belirtiyor.
İKİ ÖNEMLİ İSİM GİTTİ
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar devre arası transfer döneminde zayıfladı. Ahmedov, Çin ekibi Shanghai SIPG'ye transfer olurken, Eboue Koassi de Celtic'in yolunu tuttu. Polonyalı Jedrzejczyk ise Legia Varşova'ya gitti. Sol beke Kolombiyalı Cristian Ramirez transfer edildi. Ortaya İsveçli Viktor Claesson geldi. Lokomotiv Moskova'nın sağ beki Roman Shiskin de kiralandı.
'ONLAR KADAR KOŞMALIYIZ'
Dick Advocaat, turu geçmek için konsantrasyonlarını bir an olsun bile kaybetmemeleri gerektiğini futbolcularına aktardı. Krasnodar'la ilgili ise şu bilgileri paylaştı: "Çok sert bir rakip. Türkiye Ligi'ndeki hiçbir takıma benzemiyorlar. Uzun süredir maç yapmamalarına rağmen fiziksel bakımdan çok iyi durumdalar. Çok koşuyorlar ve genelde kısa paslarla oynuyorlar. Kora kor mücadele etmeliyiz. En az onlar kadar koşmalıyız. Rakibi yoran bir sistemleri var. Buna karşı koyamazsak tur için işimiz çok zor olur."
İDDAA'YA GÖRE FENERBAHÇE
UEFA Avrupa Ligi'nin iddaa oranları belli oldu. F.Bahçe'nin Krasnodar karşısında galibiyetine 2.20 oran verildi. Beraberlik için 3.20'lik oranı uygun gören İddaa Risk Yönetimi, Rus ekibine ise 2.30 oran verdi.
TEK YENİLGİSİ VAR
Sarı-lacivertliler, Rus ekiplerine karşı bugüne kadar 6 maça çıktı. 6 maçın 2'sini kazanırken, 3'ü beraberlikle sonuçlandı. Tek mağlubiyeti bulunuyor. İstanbul'daki maçlarda 2 kez kazandı, 1 defa da berabere kaldı.
GRANQVİST CEZALI
Krasnodar'da Fenerbahçe'ye karşı kart cezası sebebiyle Andreas Granqvist forma giyemeyecek. Rus ekibinin kaptanının yerine Naldo'nun oynaması bekleniyor. Rus basını takımı geriden yönlendiren Granqvist'in eksikliğinin büyük ölçüde hissedileceğini belirtiyor.
İKİ ÖNEMLİ İSİM GİTTİ
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar devre arası transfer döneminde zayıfladı. Ahmedov, Çin ekibi Shanghai SIPG'ye transfer olurken, Eboue Koassi de Celtic'in yolunu tuttu. Polonyalı Jedrzejczyk ise Legia Varşova'ya gitti. Sol beke Kolombiyalı Cristian Ramirez transfer edildi. Ortaya İsveçli Viktor Claesson geldi. Lokomotiv Moskova'nın sağ beki Roman Shiskin de kiralandı.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 12
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ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
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ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
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ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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