 Avrupa için start verdi – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Avrupa için start verdi

    Avrupa için start verdi
    Kanarya, perşembe günü Krasnodar ile oynayacağı Avrupa Ligi son 32 turu maçının hazırlıklarına bir gün iznin ardından dün başladı. Bursaspor maçının ilk on birinde başlayan oyuncular, idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra rejenerasyona yönelik program uyguladılar. Futbolcular, top kapma, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maçlar yaptı.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:09
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