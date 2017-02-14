Avrupa için start verdi
Kanarya, perşembe günü Krasnodar ile oynayacağı Avrupa Ligi son 32 turu maçının hazırlıklarına bir gün iznin ardından dün başladı. Bursaspor maçının ilk on birinde başlayan oyuncular, idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştıktan sonra rejenerasyona yönelik program uyguladılar. Futbolcular, top kapma, pas ve şut çalışmasının ardından çift kale maçlar yaptı.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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