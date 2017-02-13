 Yüzler düştü – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Yüzler düştü

    Yüzler düştü
    maçı sonrası Fenerbahçe soyunma odasında büyük bir üzüntü yaşandığı, bazı oyuncuların, "Tamam hakem hatalı ama bir sürü pozisyon kaçırdık. Bu kadar cömert olursak olacağı budur. Şampiyonluk artık zor" dedikleri vurgulandı.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:04
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