 TFF’ye 19.03 tepkisi – Fotomaç – 13 Şubat 2017 TFF’ye 19.03 tepkisi" /> TFF’ye 19.03 tepkisi" />
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    ’ye 19.03 tepkisi

    TFF’ye 19.03 tepkisi

    Bursa maçı başlama saati ’nin sitesinde, 3 dakikalık rötar yüzünden ’ın kuruluş yılı 19.03 olarak gösterildi. Sarı-lacivertli taraftarlar federasyonu topa tuttu.

    Bursa maçı sonrası sosyal medyada bir olay daha gündem oldu. Karşılaşma başlamadan önce Volkan Demirel'in koruduğu kaleye yabancı cisim atılması nedeniyle maç 19.03'te başladı. TFF'nin sitesinde de başlangıç saati, 'ın kuruluş yılı 19.03 olarak gösterilince bu durum Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.

    konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Maç sonrası saatler, hakem raporlarına göre değişmektedir. Mücadele 3 dakika geç başladığı için başlama saati 19.03 olarak revize edilmiştir. Bu durumla ilgili örnekler geçmişte de yaşanmıştır" denildi.

    'SANIRIM DALGA GEÇİYORLAR'
    Federasyondaki bu saat detayı başkan adaylarından Hulusi Belgü'nün de tepkisini çekti. Belgü, twitter hesabından "Federasyon sanırım dalga geçiyor" ifadesini kullandı.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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