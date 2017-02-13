TFF’ye 19.03 tepkisi
Bursa maçı başlama saati TFF’nin sitesinde, 3 dakikalık rötar yüzünden Beşiktaş’ın kuruluş yılı 19.03 olarak gösterildi. Sarı-lacivertli taraftarlar federasyonu topa tuttu.
Bursa maçı sonrası sosyal medyada bir olay daha gündem oldu. Karşılaşma başlamadan önce Volkan Demirel'in koruduğu kaleye yabancı cisim atılması nedeniyle maç 19.03'te başladı. TFF'nin sitesinde de başlangıç saati, Beşiktaş'ın kuruluş yılı 19.03 olarak gösterilince bu durum Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.
TFF konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Maç sonrası saatler, hakem raporlarına göre değişmektedir. Mücadele 3 dakika geç başladığı için başlama saati 19.03 olarak revize edilmiştir. Bu durumla ilgili örnekler geçmişte de yaşanmıştır" denildi.
'SANIRIM DALGA GEÇİYORLAR'
Federasyondaki bu saat detayı Fenerbahçe başkan adaylarından Hulusi Belgü'nün de tepkisini çekti. Belgü, twitter hesabından "Federasyon sanırım dalga geçiyor" ifadesini kullandı.
TFF konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Maç sonrası saatler, hakem raporlarına göre değişmektedir. Mücadele 3 dakika geç başladığı için başlama saati 19.03 olarak revize edilmiştir. Bu durumla ilgili örnekler geçmişte de yaşanmıştır" denildi.
'SANIRIM DALGA GEÇİYORLAR'
Federasyondaki bu saat detayı Fenerbahçe başkan adaylarından Hulusi Belgü'nün de tepkisini çekti. Belgü, twitter hesabından "Federasyon sanırım dalga geçiyor" ifadesini kullandı.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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