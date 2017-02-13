Son 26 sezonun en kötü 3. performansı

Sarı-lacivertliler, topladığı puan bakımından 20. haftalar itibariyle beklentilerin çok altında kaldı.

Ligde 36 puana yükselen Kanarya, 20. haftalar itibarıyla son 26 sezonun en kötü 3. performansına imza attı. Aykut Kocaman yönetiminde 2012-13'te aynı dönemde 31 puan alan F.Bahçe, 1999-00 sezonunda da 20. haftayı 36 puanla tamamlamıştı. Kanarya, 26 sezon önce 1990-91'de ise 20. haftayı 33 puanla bitirmişti. Ayrıca Advocaat da kulüp tarihine geçti! Hollandalı hoca yönetimindeki F.Bahçe, sezonun ilk 3 maçında kazanamayıp sadece 1 puan alarak, lig tarihindeki en kötü sezon başlangıcını yapmıştı.