Son 26 sezonun en kötü 3. performansı
Sarı-lacivertliler, topladığı puan bakımından 20. haftalar itibariyle beklentilerin çok altında kaldı.
Ligde 36 puana yükselen Kanarya, 20. haftalar itibarıyla son 26 sezonun en kötü 3. performansına imza attı. Aykut Kocaman yönetiminde 2012-13'te aynı dönemde 31 puan alan F.Bahçe, 1999-00 sezonunda da 20. haftayı 36 puanla tamamlamıştı. Kanarya, 26 sezon önce 1990-91'de ise 20. haftayı 33 puanla bitirmişti. Ayrıca Advocaat da kulüp tarihine geçti! Hollandalı hoca yönetimindeki F.Bahçe, sezonun ilk 3 maçında kazanamayıp sadece 1 puan alarak, lig tarihindeki en kötü sezon başlangıcını yapmıştı.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
Son 26 sezonun en kötü 3. performansı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.