 ''Neden pas atmıyorsunuz!'' – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Neden pas atmıyorsunuz!''

    ''Neden pas atmıyorsunuz!''
    Maç içinde arkadaşlarından pas alamadığı için Advocaat'ın yanına giderek bu durumdan şikayetçi olan Lens, soyunma odasında da "Müsait durumdayken neden benimle oynamıyorsunuz" diye serzenişte bulundu.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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