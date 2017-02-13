Ne yapıyor bu adam!
Maçtan sonrası bazı yöneticilerle durum değerlendirmesi yapan Aziz Yıldırım’ın, Hollandalı hocayı oyunu okuyamamakla suçladığı, “Aatıf bu kadar oyunda kalır mı. Fernandao değişikliği yapılmaz mı? 10 kişilik rakibe böyle mi oynanır” diye bağırdığı öğrenildi.
Fenerbahçe, Bursa'da 1-0 öne geçtiği maçta 88'de yediği penaltı golüne kurban gitti. Kaçan sadece 2 puan değildi... Beşiktaş'ın kaybettiği haftada alınan bu sonuç, camianın şampiyonluk hayallerine de çok ağır bir darbe indirdi. Fenerba hçelileri n çoğu, şok skoru Kjaer'in kapalı olan koluna çarpan topa penaltı çalan hakem Halil Umut Meler'e bağladı. Otoriteler de pozisyonun penaltı ile ilgisi olmadığı görüşünde birleşti. Ancak eleştiriler sadece hakeme değildi.
FERNANDAO'YU ALMALIYDI
Timsah ile ilk maçına çıkan Mutlu Topçu'nun hamlelerine karşılık verememekle eleştirilen ve gerekli değişiklikleri yapamamakla suçlanan Dick Advocaat da tepkilerden aslan payını aldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın maç sonunda çılgına döndüğü, Hollandalı hocayı hedef alan sert ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
Yıldırım'ın, "Bu adamın ne yaptığını anlamak mümkün değil. 1-0 öndeyiz, adamlar 10 kişi kalmış ama kazanamıyoruz. Eksik rakibe karşı böyle mi oynanır. Aatıf bu kadar oyunda tutulur mu. Pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz, Fernandao'yu niye almaz ki? Rakibi cesaretlendirdik ve elimizle iki puanı hediye ettik" diyerek Dick Advocaat'a öfkesini ortaya koyduğu belirtildi.
Emre BOL
FERNANDAO'YU ALMALIYDI
Timsah ile ilk maçına çıkan Mutlu Topçu'nun hamlelerine karşılık verememekle eleştirilen ve gerekli değişiklikleri yapamamakla suçlanan Dick Advocaat da tepkilerden aslan payını aldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın maç sonunda çılgına döndüğü, Hollandalı hocayı hedef alan sert ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
Yıldırım'ın, "Bu adamın ne yaptığını anlamak mümkün değil. 1-0 öndeyiz, adamlar 10 kişi kalmış ama kazanamıyoruz. Eksik rakibe karşı böyle mi oynanır. Aatıf bu kadar oyunda tutulur mu. Pozisyona giriyoruz ama atamıyoruz, Fernandao'yu niye almaz ki? Rakibi cesaretlendirdik ve elimizle iki puanı hediye ettik" diyerek Dick Advocaat'a öfkesini ortaya koyduğu belirtildi.
Emre BOL
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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