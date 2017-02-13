Kuyt’tan yedekliğe isyan
Feyenoord'un Groningen'i 2-0 yendiği maçta yedek kalan Dirk Kuyt, bu duruma şaşırdığını söyledi. Hollandalı, "Bazen dinlenmek istediğimde ya da taktiksel sebepler dışında yedek kalmayacaktım" diyerek teknik direktör Van Bronckhorst'a isyan etti. Yıldız oyuncu, olabildiğince çabuk bir şekilde 11'e dönmek istediğini sözlerine ekledi.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
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Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
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taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
Kuyt’tan yedekliğe isyan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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