 Kuyt’tan yedekliğe isyan – Fotomaç – 13 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kuyt’tan yedekliğe isyan

    Kuyt’tan yedekliğe isyan
    'un Groningen'i 2-0 yendiği maçta yedek kalan , bu duruma şaşırdığını söyledi. Hollandalı, "Bazen dinlenmek istediğimde ya da taktiksel sebepler dışında yedek kalmayacaktım" diyerek teknik direktör Van Bronckhorst'a isyan etti. Yıldız oyuncu, olabildiğince çabuk bir şekilde 11'e dönmek istediğini sözlerine ekledi.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kuyt’tan yedekliğe isyan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.