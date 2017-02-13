Kartal’a karşı 2 galibiyet
F.Bahçe alt yapı takımları dün Kartalspor'la karşılaştı. U16'da oynanan maçta rakibini 3-2 deviren sarı-lacivertliler, U17'de de 2-0 galip ayrıldı. U19 mücadelesi ise 1-0 Kartal'ın üstünlüğü ile bitti.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
Kartal’a karşı 2 galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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