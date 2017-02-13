 Kartal’a karşı 2 galibiyet – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Kartal’a karşı 2 galibiyet

    Kartal’a karşı 2 galibiyet
    F.Bahçe alt yapı takımları dün Kartalspor'la karşılaştı. U16'da oynanan maçta rakibini 3-2 deviren sarı-lacivertliler, U17'de de 2-0 galip ayrıldı. U19 mücadelesi ise 1-0 Kartal'ın üstünlüğü ile bitti.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:20
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