Kartal’a karşı 2 galibiyet

F.Bahçe alt yapı takımları dün Kartalspor'la karşılaştı. U16'da oynanan maçta rakibini 3-2 deviren sarı-lacivertliler, U17'de de 2-0 galip ayrıldı. U19 mücadelesi ise 1-0 Kartal'ın üstünlüğü ile bitti.