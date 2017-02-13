‘Kardeşimizi evine bıraktık’

Maça damga vuran olaylardan biri de Bursalı bir taraftarın karşılaşma oynanırken sahaya dalıp Volkan Şen'e saldırmak istemesiydi. Eylem sonrası gözaltına alınan taraftarı ise Bursasporlu yönetici Hakan Dinçtürk karakoldan alarak evine bıraktı. Dinçtürk, daha sonra da twitter'da "Kardeşimizi evine ve ailesine teslim ettik Allah'ın izniyle" yazdı. Bu paylaşım Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisine neden oldu.