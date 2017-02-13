İzin bitti topbaşı bugün
Karayoluyla yapılan Bursa yolculuğu sonrası dünü izinli geçiren sarı-lacivertli takım, çalışmalarına bugün start verecek. Perşembe günü Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Krasnodar ile karşılaşacak olan Kanarya, Can Bartu Tesisleri'nde topbaşı yapacak.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:16
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
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taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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