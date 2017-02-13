 İzin bitti topbaşı bugün – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    İzin bitti topbaşı bugün

    İzin bitti topbaşı bugün
    Karayoluyla yapılan Bursa yolculuğu sonrası dünü izinli geçiren sarı-lacivertli takım, çalışmalarına bugün start verecek. Perşembe günü Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Krasnodar ile karşılaşacak olan Kanarya, Can Bartu Tesisleri'nde topbaşı yapacak.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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