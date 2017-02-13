İzin bitti topbaşı bugün

Karayoluyla yapılan Bursa yolculuğu sonrası dünü izinli geçiren sarı-lacivertli takım, çalışmalarına bugün start verecek. Perşembe günü Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Krasnodar ile karşılaşacak olan Kanarya, Can Bartu Tesisleri'nde topbaşı yapacak.