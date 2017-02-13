Herkes düşman

Dönüş yolunda dertleşen sarı-lacivertliler, önlerinin kesildiği konusunda hemfikir. Lens “Bizi şampiyon yapmazlar” derken, Skrtel ise “Buraya gelmeden önce bana herkesin F.Bahçe’ye düşman olduğu söylenmemişti” diye konuştu.

Sarı-lacivertli takımın skandal bir penaltı kararı ile 2 puan kaybettiği Bursaspor deplasmanı dönüşünde tam anlamıyla isyan vardı. Top Kjaer'in vücuduna yapışık haldeki koluna çarpmasına rağmen verilen penaltıyı hazmedemeyen Fenerbahçeli futbolcular, otobüs yolculuğu boyunca ligde önlerinin kesildiği konusunda birleştiler.



Bu durum oyuncuları umutsuzluğa sevk ederken varılan tek sonuç, "Bizi şampiyon yapmazlar" oldu. Özellikle takımın yabancıları, haksız kararlara büyük tepki gösterdi. Martin Skrtel, "İstanbul'a gelmeden önce sorduğumda bana Fenerbahçe'nin en güçlü camia olduğu söylenmişti; ama herkesin düşman olduğu söylenmemişti" diyerek ilginç bir isyanda bulundu.



BUNLAR TESADÜF MÜ?

Maç sonrası "Kollarımı kesemem ya" sözleriyle kararı eleştiren olayın kahramanı Kjaer ise "İlginç şeyler oluyor; anlamıyorum. Derbi kazanıyoruz, tam yükselişe geçeceğiz ama önümüz kesiliyor. Bunlar tesadüf mü?" diye sorarak haksızlığı dile getirdi. Otobüsteki dertleşmeye nokta koyan sözler ise Hollandalı Lens'ten geldi: "Ne yaparsak yapalım, bizi şampiyon yapmazlar; bunu hissedebiliyorum. Bu çok kötü, umutsuz bir duygu.."