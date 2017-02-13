 Hadi bana eyvallah – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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HEPSİ
    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Hadi bana eyvallah

    Hadi bana eyvallah

    Hakemlerin hatalı kararlarla lige etki yaptığını savunan Advocaat, “Bu şartlarda yeni bir kontrat yapmam beklenmesin” dedi.

    Bursa'da hakeme en büyük tepkilerden birini veren de Teknik Direktörü Dick Advocaat'tı. Adeta isyan eden 69 yaşındaki çalıştırıcı, maçtan sonra Halil Umut Meler'i yerden yere vururken, "Penaltı kararına bakılırsa şampiyon olmamız mümkün değil" yorumunu yaptı.

    BÖYLE HAKEMLER VARKEN NE YAPSAN BOŞ
    Başkan 'ın bir yıl daha takımın başında kalma teklifi yaptığı asbaşkan Şekip Mosturoğlu tarafından kamuoyuna açıklanan Advocaat'ın, buna sıcak bakmadığı, "Böyle hakemlerle oynanan ligde daha fazla görev alamam" dediği vurgulandı. Advocaat'ın bu düşüncesini başkan Aziz Yıldırım'a da çok yakında ileteceği gelen bilgiler arasında yer aldı.

    'ALIP BAŞINI GİTMELERE' BÜYÜK TEPKİ VAR
    Ligdeki dönüm maçı olan Bursaspor karşılaşması öncesinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Krasnador'un hazırlık maçlarını izlemek için İspanya'ya giden 'a sarı-lacivertli yönetim içinden büyük tepki var. Bazı yöneticiler, "Her fırsatta takımı yalnız bırakıyor. Gittiği yerde ne yaptığınızı bilmiyoruz; kötü niyetli mi yoksa iyi niyetli mi anlamıyoruz. Hoca kalacaksa, birinci şartımız ailesini Türkiye'ye getirmesi. İkinci şartımız ise kafasına estiği zamanlarda takımı yalnız bırakmaması olmalı" şeklinde fikir bildiriyorlar.

    KEFİL OLDU, 18'E BİLE ALMADI
    Advocaat'a Karavaiev'i Bursaspor maçının 18 kişilik kadrosuna almadı diye de tepki vardı. Hollandalı hoca ise kendini, "Karavaiev bir türlü istediğim seviyeye gelemiyor. Bu yüzden onu kızağa çektim" diye savundu. Dick Advocaat, Karavaiev'in transferi için bizzat aracı olmuş, 24 yaşındaki Ukraynalı futbolcuya kendisi ile ilgili projeyi anlatmak için telefonla aramıştı.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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