 Göster gücünü – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Göster gücünü

    Göster gücünü
    Kayseri yenilgisini Beşiktaş'ı kupada mağlup ederek unutturan Kanarya, Bursa şokunu Avrupa Ligi'nde Krasnodar yenerek atlatmak istiyor. İki kaptan Volkan ve Mehmet Topal, arkadaşlarını deplasmandaki bu zorlu maça motive etmeye çalışıyor.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:06
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