Fener'in işi artık çok zor!

Süper Lig'de 20. hafta sonunda sadece 36 puan toplayan F.Bahçe, kalan 14 maçı kazanırsa 78 puana ulaşıyor. Son şampiyon Beşiktaş, bunu başarırken 79 puan toplamıştı. Son 10 yılda en düşük puanla şampiyon olan takım F.Bahçe. Sarı-lacivertli ekip, 2006-07 sezonunun sonunda 70 puanla ipi göğüslemişti. Kanarya'nın bu puana ulaşabilmesi için bile kalan 14 maçın en az 11'inden galibiyet, 1'inden beraberlik çıkartmak zorunda.