Fener'in işi artık çok zor!
Süper Lig'de 20. hafta sonunda sadece 36 puan toplayan F.Bahçe, kalan 14 maçı kazanırsa 78 puana ulaşıyor. Son şampiyon Beşiktaş, bunu başarırken 79 puan toplamıştı. Son 10 yılda en düşük puanla şampiyon olan takım F.Bahçe. Sarı-lacivertli ekip, 2006-07 sezonunun sonunda 70 puanla ipi göğüslemişti. Kanarya'nın bu puana ulaşabilmesi için bile kalan 14 maçın en az 11'inden galibiyet, 1'inden beraberlik çıkartmak zorunda.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:47
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
Fener'in işi artık çok zor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.