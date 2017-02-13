 Değişiklik yoksa zafer yok – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Değişiklik yoksa zafer yok

    Değişiklik yoksa zafer yok

    ’a Bursa’da 3. değişikliği yapmadığı için getirilen eleştiriler haksız değil! Kanarya, 2 oyuncu değişikliği ile tamamladığı 5 maçta tam 12 puan kaybetti.

    , kritik puan kayıplarına devam ederken, bu kayıpların önemli bir kısmı da yapılmayan değişikliklerden kaynaklandı. Sarı-lacivertli takım, oyuncu seçimleri sorgulanmaya başlayan teknik direktör Advocaat yönetiminde geride kalan haftalarda 5 maçı 3 oyuncu değişikliğine gitmeden tamamladı. Kanarya, 2 değişiklik ile bitirdiği maçlarda Alanya ve Bursa ile 1-1, Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı; Antalya'ya 1-0, Kayseri'ye ise 4-1 yenildi. Ligde toplam 6 beraberlik, 4 yenilgi ile 24 puan yitiren Fenerbahçe, bu puanların 12'sini 2 oyuncu değişikliği yaptığı mücadelelerde kaybetti. , Bursa maçında takım golleri kaçırırken Fernandao'yu oyunda sokmadığı ve takım yorgun olmasına rağmen 3. değişikliği yapmadığı için otoritelerce eleştirilmişti.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:07
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