Değişiklik yoksa zafer yok
Advocaat’a Bursa’da 3. değişikliği yapmadığı için getirilen eleştiriler haksız değil! Kanarya, 2 oyuncu değişikliği ile tamamladığı 5 maçta tam 12 puan kaybetti.
Fenerbahçe, kritik puan kayıplarına devam ederken, bu kayıpların önemli bir kısmı da yapılmayan değişikliklerden kaynaklandı. Sarı-lacivertli takım, oyuncu seçimleri sorgulanmaya başlayan teknik direktör Advocaat yönetiminde geride kalan haftalarda 5 maçı 3 oyuncu değişikliğine gitmeden tamamladı. Kanarya, 2 değişiklik ile bitirdiği maçlarda Alanya ve Bursa ile 1-1, Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı; Antalya'ya 1-0, Kayseri'ye ise 4-1 yenildi. Ligde toplam 6 beraberlik, 4 yenilgi ile 24 puan yitiren Fenerbahçe, bu puanların 12'sini 2 oyuncu değişikliği yaptığı mücadelelerde kaybetti. Advocaat, Bursa maçında takım golleri kaçırırken Fernandao'yu oyunda sokmadığı ve takım yorgun olmasına rağmen 3. değişikliği yapmadığı için otoritelerce eleştirilmişti.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
Değişiklik yoksa zafer yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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