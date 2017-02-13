Arena’da rakipsiz
Sarı-lacivertli basketbolcuların son kurbanı Yeşilgiresun oldu. Ülker Arena’da seriyi sürdüren sarı-lacivertliler, zirvedeki yerini de korudu.
Ligde ve Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Fenerbahçe, taraftarları önünde rakiplerini bir bir deviriyor. Ligde dün Yeşilgiresun'u konuk eden sarılacivertliler, salondan 76-65 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk devresini 32-30 geride kapatan Obradovic'in öğrencileri, 3. çeyrekte rakibine karşı üstünlük kurdu.
Üstünlüğünü son periyotta da sürdüren Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da üst üste çıktığı 13. resmi karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Müsabakanın en skorer ismi Yeşilgiresun'dan 20 sayıyla Gill olurken, sarılacivertlilerde Jan Vesely takımı adına 16 sayı üretti.
A.EFES: 95 BALIKESİR: 67
Anadolu Efes tüm kulvarlarda fırtına gibi esiyor. Avrupa Ligi'nde Milano'ya şans tanımayan lacivert- beyazlılar, dün de ligde Best Balıkesir'i farklı geçti. Efes, Thomas'ın 22 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmayı 95-67 kazandı.
DAÇKA, ANTEP SINAVINDA
Avrupa'da yoluna devam eden Darüşşafaka Doğuş, ligde bugün Gaziantep'e konuk olacak. 18.00'de başlayacak mücadele beİN Sports3'ten yayınlanacak. Daçka'da sakat olan Slaughter, Semih ve Wilbekin oynamayacak.
Üstünlüğünü son periyotta da sürdüren Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da üst üste çıktığı 13. resmi karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Müsabakanın en skorer ismi Yeşilgiresun'dan 20 sayıyla Gill olurken, sarılacivertlilerde Jan Vesely takımı adına 16 sayı üretti.
A.EFES: 95 BALIKESİR: 67
Anadolu Efes tüm kulvarlarda fırtına gibi esiyor. Avrupa Ligi'nde Milano'ya şans tanımayan lacivert- beyazlılar, dün de ligde Best Balıkesir'i farklı geçti. Efes, Thomas'ın 22 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmayı 95-67 kazandı.
DAÇKA, ANTEP SINAVINDA
Avrupa'da yoluna devam eden Darüşşafaka Doğuş, ligde bugün Gaziantep'e konuk olacak. 18.00'de başlayacak mücadele beİN Sports3'ten yayınlanacak. Daçka'da sakat olan Slaughter, Semih ve Wilbekin oynamayacak.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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