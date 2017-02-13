Arena’da rakipsiz

Sarı-lacivertli basketbolcuların son kurbanı Yeşilgiresun oldu. Ülker Arena’da seriyi sürdüren sarı-lacivertliler, zirvedeki yerini de korudu.

Ligde ve Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Fenerbahçe, taraftarları önünde rakiplerini bir bir deviriyor. Ligde dün Yeşilgiresun'u konuk eden sarılacivertliler, salondan 76-65 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk devresini 32-30 geride kapatan Obradovic'in öğrencileri, 3. çeyrekte rakibine karşı üstünlük kurdu.



Üstünlüğünü son periyotta da sürdüren Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da üst üste çıktığı 13. resmi karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Müsabakanın en skorer ismi Yeşilgiresun'dan 20 sayıyla Gill olurken, sarılacivertlilerde Jan Vesely takımı adına 16 sayı üretti.



A.EFES: 95 BALIKESİR: 67

Anadolu Efes tüm kulvarlarda fırtına gibi esiyor. Avrupa Ligi'nde Milano'ya şans tanımayan lacivert- beyazlılar, dün de ligde Best Balıkesir'i farklı geçti. Efes, Thomas'ın 22 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmayı 95-67 kazandı.



DAÇKA, ANTEP SINAVINDA

Avrupa'da yoluna devam eden Darüşşafaka Doğuş, ligde bugün Gaziantep'e konuk olacak. 18.00'de başlayacak mücadele beİN Sports3'ten yayınlanacak. Daçka'da sakat olan Slaughter, Semih ve Wilbekin oynamayacak.