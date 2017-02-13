 Alper’e fırça – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Alper’e fırça

    Alper’e fırça
    , Bursa'da oyunun son bölümünde kenara aldığı 'a bitiş düdüğü sonunda fena patladı! Sarı-lacivertli teknik direktör, "Pas atmak yerine topla saçma sapan şeyler yaptın. Yavaş kaldın. Senin işin Sow'u, Lens'i topla buluşturmaktı. Kendin için oynamayı tercih ediyorsun, bunu asla kabul edemem. Kendine oynarsan takım ne olacak hiç düşündün mü" diyerek oyuncusuna sert tepki gösterdi.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:57
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