 Aatıf: Baskı altındayım – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Aatıf: Baskı altındayım

    Aatıf: Baskı altındayım

    15 bin euro ceza kesilen Faslı oyuncu, Trabzon’a gitmedi diye yönetimin yıpratma politikası uyguladığını söyledi.

    Sarı-lacivertli ekibin ikinci yarının açılış maçında Kadıköy'de Adanaspor'la 2-2 berabere kaldığı maçta ilk 11'de sahaya çıkıp çok kötü bir performans sergileyen Aatıf Chahechouhe, 64. dakikada oyundan alınırken yuhalanmıştı. Faslı futbolcu da tribünlere tepki vermişti. yönetiminin bu davranışından dolayı Aatıf'tan yazılı savunma istediği ortaya çıktı.

    Yönetimin, savunması yetersiz bulunan Aatıf'a 15 bin euro ceza kestiği, 30 yaşındaki futbolcunun ise buna çok kızdığı öğrenildi. Cezanın asıl nedeninin taraftarla diyaloğu olmadığını düşünen ve bu yüzden psikolojisinin bozulduğu belirtilen Aatıf'ın, "Trabzonspor'a gitmedim diye böyle yapıyorlar. Bana baskı yapıyorlar, beni bu yolla cezalandırıyorlar" dediği öğrenildi.

    Emre BOL
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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