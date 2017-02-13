Aatıf: Baskı altındayım
15 bin euro ceza kesilen Faslı oyuncu, Trabzon’a gitmedi diye yönetimin yıpratma politikası uyguladığını söyledi.
Sarı-lacivertli ekibin ikinci yarının açılış maçında Kadıköy'de Adanaspor'la 2-2 berabere kaldığı maçta ilk 11'de sahaya çıkıp çok kötü bir performans sergileyen Aatıf Chahechouhe, 64. dakikada oyundan alınırken yuhalanmıştı. Faslı futbolcu da tribünlere tepki vermişti. Fenerbahçe yönetiminin bu davranışından dolayı Aatıf'tan yazılı savunma istediği ortaya çıktı.
Yönetimin, savunması yetersiz bulunan Aatıf'a 15 bin euro ceza kestiği, 30 yaşındaki futbolcunun ise buna çok kızdığı öğrenildi. Cezanın asıl nedeninin taraftarla diyaloğu olmadığını düşünen ve bu yüzden psikolojisinin bozulduğu belirtilen Aatıf'ın, "Trabzonspor'a gitmedim diye böyle yapıyorlar. Bana baskı yapıyorlar, beni bu yolla cezalandırıyorlar" dediği öğrenildi.
Emre BOL
Yönetimin, savunması yetersiz bulunan Aatıf'a 15 bin euro ceza kestiği, 30 yaşındaki futbolcunun ise buna çok kızdığı öğrenildi. Cezanın asıl nedeninin taraftarla diyaloğu olmadığını düşünen ve bu yüzden psikolojisinin bozulduğu belirtilen Aatıf'ın, "Trabzonspor'a gitmedim diye böyle yapıyorlar. Bana baskı yapıyorlar, beni bu yolla cezalandırıyorlar" dediği öğrenildi.
Emre BOL
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
Aatıf: Baskı altındayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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