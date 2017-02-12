 Yine diş geçiremedi – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Yine diş geçiremedi

    Yine diş geçiremedi
    , ile oynadığı dünkü karşılaşmada güçlü rakibini yine yenemedi. Yeşil-beyazlılar oynadığı toplam 14 maçta Fenerbahçe'yi sadece bir kez geçebildi. Timsah, bu sezon oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'yi 1-0 yenmişti. Son 14 maçın 13'ünde Kanarya 7 galibiyet 6 beraberlik aldı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:50
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