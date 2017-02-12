 Volkan etkisizdi – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Volkan etkisizdi

    Volkan etkisizdi
    Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı sona eren Volkan Şen, maçı ile takıma geri döndü. Antalya'daki devre arası kampında sakatlanan Fenerbahçeli milli futbolcu , ikinci yarıda oyuna dahil oldu ancak etkili olamadı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:15
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