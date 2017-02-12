Van Persie'ye bir maç indirim

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli'ye verilen 3 maçtan men cezasını 2'ye indirdi.Ziraat Türkiye Kupası'nda oynananderbisinde tribünlere dil çıkarması nedeniyle ''ten 3 maçta oynamama cezası verilenfutblcunun eylemi,şeklinde değiştirilerek 2 maça düşürüldü. Yapılan açıklamada tecrübeli forvetin cezasındaki indirim kararının oy birliği ile alındığı vede para cezası verildiği duyuruldu.Buna göre dünkükarşılaşmasında forma giymeyerek cezanın ilk maçını atlatan 33 yaşındaki santrfor, sarılacivertli takımın gelecek hafta evinde oynayacağımücadelesinde de sahada yer alamayacak; ancak 22. haftada deplasmanda yapılacakmaçında forma giyebilecek. Olaylı derbide yaşananlar nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 1, Tosic de 4 maçtan men cezası almıştı. Ayrıca, taraftara dil çıkarması ve elini şortunun içine sokması nedeniyle Persie'ye dava açmıştı.Cezalı olduğu için mücadeleyi evinden takip eden Van Persie, Sow'un attığı gol sonrası sosyal medya hesabı İnstagram'dan çektiği fotoğrafını paylaştı. Hollandalı futbolcu, Sow'un penaltı öncesi ekran resminin üzerine 'Goalll' yazdı.