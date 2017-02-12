 Van Persie'ye bir maç indirim – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Van Persie'ye bir maç indirim

    Van Persie'ye bir maç indirim

    Tahkim, Hollandalı oyuncunun 3 maçlık cezasını 2’ye indirdi. Kararın gerekçesi ‘taraftara hakaret’ değil, ‘sportmenliğe aykırı hareket’ olarak açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Robin Van Persie'ye verilen 3 maçtan men cezasını 2'ye indirdi.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş derbisinde tribünlere dil çıkarması nedeniyle 'rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret'ten 3 maçta oynamama cezası verilen Hollandalı futblcunun eylemi, 'sportmenliğe aykırı hareket' şeklinde değiştirilerek 2 maça düşürüldü. Yapılan açıklamada tecrübeli forvetin cezasındaki indirim kararının oy birliği ile alındığı ve 13 bin TL de para cezası verildiği duyuruldu.

    GAZİANTEP'TE SAHADA
    Buna göre dünkü Bursaspor karşılaşmasında forma giymeyerek cezanın ilk maçını atlatan 33 yaşındaki santrfor, sarılacivertli takımın gelecek hafta evinde oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinde de sahada yer alamayacak; ancak 22. haftada deplasmanda yapılacak Gaziantepspor maçında forma giyebilecek. Olaylı derbide yaşananlar nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 1, Tosic de 4 maçtan men cezası almıştı. Ayrıca Beşiktaş, taraftara dil çıkarması ve elini şortunun içine sokması nedeniyle Persie'ye dava açmıştı.



    GOLÜ EVDEN KUTLADI
    Cezalı olduğu için mücadeleyi evinden takip eden Van Persie, Sow'un attığı gol sonrası sosyal medya hesabı İnstagram'dan çektiği fotoğrafını paylaştı. Hollandalı futbolcu, Sow'un penaltı öncesi ekran resminin üzerine 'Goalll' yazdı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:00
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