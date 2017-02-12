Van Persie'ye bir maç indirim
Tahkim, Hollandalı oyuncunun 3 maçlık cezasını 2’ye indirdi. Kararın gerekçesi ‘taraftara hakaret’ değil, ‘sportmenliğe aykırı hareket’ olarak açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Robin Van Persie'ye verilen 3 maçtan men cezasını 2'ye indirdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş derbisinde tribünlere dil çıkarması nedeniyle 'rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret'ten 3 maçta oynamama cezası verilen Hollandalı futblcunun eylemi, 'sportmenliğe aykırı hareket' şeklinde değiştirilerek 2 maça düşürüldü. Yapılan açıklamada tecrübeli forvetin cezasındaki indirim kararının oy birliği ile alındığı ve 13 bin TL de para cezası verildiği duyuruldu.
GAZİANTEP'TE SAHADA
Buna göre dünkü Bursaspor karşılaşmasında forma giymeyerek cezanın ilk maçını atlatan 33 yaşındaki santrfor, sarılacivertli takımın gelecek hafta evinde oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinde de sahada yer alamayacak; ancak 22. haftada deplasmanda yapılacak Gaziantepspor maçında forma giyebilecek. Olaylı derbide yaşananlar nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 1, Tosic de 4 maçtan men cezası almıştı. Ayrıca Beşiktaş, taraftara dil çıkarması ve elini şortunun içine sokması nedeniyle Persie'ye dava açmıştı.
GOLÜ EVDEN KUTLADI
Cezalı olduğu için mücadeleyi evinden takip eden Van Persie, Sow'un attığı gol sonrası sosyal medya hesabı İnstagram'dan çektiği fotoğrafını paylaştı. Hollandalı futbolcu, Sow'un penaltı öncesi ekran resminin üzerine 'Goalll' yazdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş derbisinde tribünlere dil çıkarması nedeniyle 'rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret'ten 3 maçta oynamama cezası verilen Hollandalı futblcunun eylemi, 'sportmenliğe aykırı hareket' şeklinde değiştirilerek 2 maça düşürüldü. Yapılan açıklamada tecrübeli forvetin cezasındaki indirim kararının oy birliği ile alındığı ve 13 bin TL de para cezası verildiği duyuruldu.
GAZİANTEP'TE SAHADA
Buna göre dünkü Bursaspor karşılaşmasında forma giymeyerek cezanın ilk maçını atlatan 33 yaşındaki santrfor, sarılacivertli takımın gelecek hafta evinde oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinde de sahada yer alamayacak; ancak 22. haftada deplasmanda yapılacak Gaziantepspor maçında forma giyebilecek. Olaylı derbide yaşananlar nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 1, Tosic de 4 maçtan men cezası almıştı. Ayrıca Beşiktaş, taraftara dil çıkarması ve elini şortunun içine sokması nedeniyle Persie'ye dava açmıştı.
GOLÜ EVDEN KUTLADI
Cezalı olduğu için mücadeleyi evinden takip eden Van Persie, Sow'un attığı gol sonrası sosyal medya hesabı İnstagram'dan çektiği fotoğrafını paylaştı. Hollandalı futbolcu, Sow'un penaltı öncesi ekran resminin üzerine 'Goalll' yazdı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:00
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Van Persie'ye bir maç indirim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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