Tren kaçıyor!
Fenerbahçe, lider Beşiktaş’ın yenildiği haftada, 10 kişi kalan Bursa’yla berabere kaldı ve şampiyonluk mücadelesinden biraz daha uzaklaştı.
Kupada Beşiktaş'ı yenerek tur atlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de puan kaybetmekten yine kurtulamadı. Sarı-lacivertli ekip, öne geçtiği maçta Bursaspor'la 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe 22. dakikada penaltı atışı kazanırken Sow atışı gole çevirdi: 0-1. 43'te Jovic'in çift sarıdan atılmasıyla yeşil-beyazlı ekip 10 kişi kaldı. Buna karşılık ev sahibi oyundan düşmedi. Defansın etkili futbolu, Harun'un başarılı kurtarışları sayesinde güçlü rakibine gol izni vermeyen Bursaspor, 88'de gösterdiği direncin karşılığını aldı. Hakem bu defa Fenerbahçe aleyhine penaltı çalarken topun başına geçen Batalla, Timsah Arena'yı sevince boğan golü ağlara bıraktı ve skoru belirledi: 1-1. Deplasmanda oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünde puan kaybetmekten kurtulamayan Fenerbahçe, şampiyonluk hedefinden de biraz daha uzaklaştı.
VİTOR'U ARAR OLDU!
Fenerbahçe, 20. hafta sonunda 36 puan alabildi. Fenerbahçe Bursa maçıyla birlikte kalesinde 19 gol görürken geçen sezon Vitor Pereira döneminde 20. haftada 46 puan toplamış ve 14 gol yemişti.
VİTOR'U ARAR OLDU!
Fenerbahçe, 20. hafta sonunda 36 puan alabildi. Fenerbahçe Bursa maçıyla birlikte kalesinde 19 gol görürken geçen sezon Vitor Pereira döneminde 20. haftada 46 puan toplamış ve 14 gol yemişti.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:22
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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