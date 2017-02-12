 Tren kaçıyor! – Fotomaç – 12 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Tren kaçıyor!

    Tren kaçıyor!

    , lider ’ın yenildiği haftada, 10 kişi kalan Bursa’yla berabere kaldı ve şampiyonluk mücadelesinden biraz daha uzaklaştı.

    Kupada 'ı yenerek tur atlayan , 'de puan kaybetmekten yine kurtulamadı. Sarı-lacivertli ekip, öne geçtiği maçta 'la 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe 22. dakikada penaltı atışı kazanırken Sow atışı gole çevirdi: 0-1. 43'te Jovic'in çift sarıdan atılmasıyla yeşil-beyazlı ekip 10 kişi kaldı. Buna karşılık ev sahibi oyundan düşmedi. Defansın etkili futbolu, Harun'un başarılı kurtarışları sayesinde güçlü rakibine gol izni vermeyen Bursaspor, 88'de gösterdiği direncin karşılığını aldı. Hakem bu defa Fenerbahçe aleyhine penaltı çalarken topun başına geçen Batalla, Timsah Arena'yı sevince boğan golü ağlara bıraktı ve skoru belirledi: 1-1. Deplasmanda oynadığı son 4 karşılaşmanın 3'ünde puan kaybetmekten kurtulamayan Fenerbahçe, şampiyonluk hedefinden de biraz daha uzaklaştı.

    VİTOR'U ARAR OLDU!
    Fenerbahçe, 20. hafta sonunda 36 puan alabildi. Fenerbahçe Bursa maçıyla birlikte kalesinde 19 gol görürken geçen sezon Vitor Pereira döneminde 20. haftada 46 puan toplamış ve 14 gol yemişti.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tren kaçıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.