Topçu: Kartlar gerçekçi olmalı
Bursaspor'un başında ilk resmi maçına çıkan Mutlu Topçu, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti.
Genç teknik adam, "Futbol oynamak istiyorsak hakemler de izin verecekler. Bir takımın kaderiyle oynamak iyi bir şey değil. Kırmızı kart vereceksek gerçekçi olması lazım. Jovic'in ilk sarı kart için söylüyorum bunları. Biz kendimize bakacağız, hatalarımızı bulacağız ama hakemlerimiz de bir baksın. Bu takım inşallah hücumu çok iyi oynayan bir takım olacak ama 11 kişi oynamamız lazım" yorumunu yaptı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Topçu: Kartlar gerçekçi olmalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.