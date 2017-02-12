Topçu: Kartlar gerçekçi olmalı

Bursaspor'un başında ilk resmi maçına çıkan Mutlu Topçu, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti.

Genç teknik adam, "Futbol oynamak istiyorsak hakemler de izin verecekler. Bir takımın kaderiyle oynamak iyi bir şey değil. Kırmızı kart vereceksek gerçekçi olması lazım. Jovic'in ilk sarı kart için söylüyorum bunları. Biz kendimize bakacağız, hatalarımızı bulacağız ama hakemlerimiz de bir baksın. Bu takım inşallah hücumu çok iyi oynayan bir takım olacak ama 11 kişi oynamamız lazım" yorumunu yaptı.