 Sow: Daha iyi hazırlanmalıyız – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Sow: Daha iyi hazırlanmalıyız

    Sow: Daha iyi hazırlanmalıyız
    F.Bahçe'nin Senegalli golcüsü dün gece penaltıdan golünü attı ama bu takımına üç puanı kazandırmaya yetmedi. Maç sonrası konuşan Senegalli, "Bizim için 2 puanlık bir kayıp var. 11'e 10'ken ikinci golü atıp işi bitirmeliydik. Zayıf takımlara karşı kağıt üzerinde kendimize rahat alırız diyoruz herhalde. Bu konsantrasyon kaybına neden oluyor. Artık daha iyi hazırlanmalıyız" dedi.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:10
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