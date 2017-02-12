Sow: Daha iyi hazırlanmalıyız
F.Bahçe'nin Senegalli golcüsü Moussa Sow dün gece penaltıdan golünü attı ama bu takımına üç puanı kazandırmaya yetmedi. Maç sonrası konuşan Senegalli, "Bizim için 2 puanlık bir kayıp var. 11'e 10'ken ikinci golü atıp işi bitirmeliydik. Zayıf takımlara karşı kağıt üzerinde kendimize rahat alırız diyoruz herhalde. Bu konsantrasyon kaybına neden oluyor. Artık daha iyi hazırlanmalıyız" dedi.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Sow: Daha iyi hazırlanmalıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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