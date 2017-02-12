 "Sokağa dökmek istiyorlar" – Fotomaç – 12 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    "Sokağa dökmek istiyorlar"

    "Sokağa dökmek istiyorlar"

    Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yle Bursaspor arasında dün oynanan ve tartışmalı hakem kararlarıyla gündeme gelen karşılaşmayla ilgili dikkat çekecek bir yorumda bulunudu.

    Dilmen, ligde yapılan hakem hatalarının ve yaratılan gergin ortamın bir amacı olduğunu ifade ederken şu sözleri kullandı:

    "Ortada bir tuzak var. Fenerbahçeliler ve halkımız dikkat etsin. İnsanları sokağa dökmek istiyorlar. Oyuna gelmeyin, tuzağa düşmeyin. Futbol bir oyundur, başka oyunlara alet olmayalım. Bugün F.Bahçe'ye, yarın G.Saray'a... Ben bir şeyler anlatmak istiyorum, anlayın. Tesadüf mü sanıyorsunuz bunları? Ben komplo teoristi, manyak bir adam değilim."

    Tecrübeli yorumcu ayrıca, son zamanlarda Fenerbahçe'ye karşı yapılan hakem hatalarının kademeli olarak arttığına dikkat çekerken "Fenerbahçe ne savaşlar gördü, bunlar artık tatbikat gibi geliyor Fenerbahçe'ye" şeklinde konuştu.

    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:08
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Sokağa dökmek istiyorlar" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.