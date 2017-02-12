"Sokağa dökmek istiyorlar"
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yle Bursaspor arasında dün oynanan ve tartışmalı hakem kararlarıyla gündeme gelen karşılaşmayla ilgili dikkat çekecek bir yorumda bulunudu.
Dilmen, ligde yapılan hakem hatalarının ve yaratılan gergin ortamın bir amacı olduğunu ifade ederken şu sözleri kullandı:
"Ortada bir tuzak var. Fenerbahçeliler ve halkımız dikkat etsin. İnsanları sokağa dökmek istiyorlar. Oyuna gelmeyin, tuzağa düşmeyin. Futbol bir oyundur, başka oyunlara alet olmayalım. Bugün F.Bahçe'ye, yarın G.Saray'a... Ben bir şeyler anlatmak istiyorum, anlayın. Tesadüf mü sanıyorsunuz bunları? Ben komplo teoristi, manyak bir adam değilim."
Tecrübeli yorumcu ayrıca, son zamanlarda Fenerbahçe'ye karşı yapılan hakem hatalarının kademeli olarak arttığına dikkat çekerken "Fenerbahçe ne savaşlar gördü, bunlar artık tatbikat gibi geliyor Fenerbahçe'ye" şeklinde konuştu.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:08
- Bursaspor Başkanı Ay'ın hakem tepkisi
Toplam 2
Yorum
ALI Hakem FENERBAHCE `yi yakti sizi degil bu serzenis suclu piskolojisi
- ''İnsanlık dışı faul''
Toplam 6
Yorum
selcuk bu aykut normal insan degil cocuklugunda bi arza var incir agacindan dusmus olabilir ?
- Hapoel’e Tosic, Akhisar’a Ersan
Toplam 7
Yorum
Adam asmayın Bir maçla adam asmayın, Tosici de gördük. Mitroviç en azından profesyonel bir oyuncu kimliği taşıyor. İleri çıkışları olması bence avantaj.
"Sokağa dökmek istiyorlar" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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