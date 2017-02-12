 Sloven Boban Jovic kızardı – Fotomaç – 12 Şubat 2017 Boban Jovic kızardı" /> Boban Jovic kızardı" />
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Sloven kızardı

    Sloven Boban Jovic kızardı
    'un devre arasında Wisla Krakov'dan renklerine bağladığı Sloven defans oyuncusu , dün akşam kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 22'inci dakikada ilk sarı kartını gören Jovic, 43'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ara transferde yeşilbeyazlı ekibe katılan 25 yaşındaki Sloven oyuncu, Kayserispor karşılaşmasında görev yapamayacak.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:09
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