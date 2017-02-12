Sloven Boban Jovic kızardı
Bursaspor'un devre arasında Wisla Krakov'dan renklerine bağladığı Sloven defans oyuncusu Boban Jovic, dün akşam kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 22'inci dakikada ilk sarı kartını gören Jovic, 43'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ara transferde yeşilbeyazlı ekibe katılan 25 yaşındaki Sloven oyuncu, Kayserispor karşılaşmasında görev yapamayacak.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Sloven Boban Jovic kızardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.