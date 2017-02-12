Şener ilk kez rakip
Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan transfer ettiği Şener Özbayraklı eski takımına karşı dün ilk kez rakip oldu. Geçtiğimiz sezon Bursa'da oynanan maçta yedek kulübesinde beklemek zorunda kalan Şener dün ilk 11'de sahaya çıkarken protestolardan nasibini aldı. Bursaspor tribünlerinden üzerinde dolar resimleri olan kağıtlar atıldı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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