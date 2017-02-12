 Şener ilk kez rakip – Fotomaç – 12 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Şener ilk kez rakip

    Şener ilk kez rakip
    'nin 'dan transfer ettiği eski takımına karşı dün ilk kez rakip oldu. Geçtiğimiz sezon Bursa'da oynanan maçta yedek kulübesinde beklemek zorunda kalan Şener dün ilk 11'de sahaya çıkarken protestolardan nasibini aldı. Bursaspor tribünlerinden üzerinde dolar resimleri olan kağıtlar atıldı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şener ilk kez rakip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.