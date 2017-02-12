Şampiyon olamayız

“Puan anlamında her şey mümkün ama penaltı kararına bakarsak şampiyonluk hedefi mümkün değil tabii ki!..”

F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Bursaspor maçı sonrası özellikle hakem kararlarına isyan etti. Ligde puan anlamında her şeyin mümkün olduğunu belirten Hollandalı, "Bizim bu akşam maçı nasıl ellerimizle verdiğimize, penaltı kararına bakarsak şampiyonluk hedefi mümkün değil" yorumunu yaptı. Kendi oyuncularına kızgın olduğunu ifade eden Advocaat, "Oyuncularımız farklı türde bir oyun oynamaya başladılar. Pas oyunu yerine topu alıp koşmaya, yürümeye, farklı hareketler yapmaya başladılar. Ağır kaldılar, yanlış yaptılar" dedi.



BÖYLE PENALTI OLMAZ

Hollandalı teknik adam şöyle devam etti: "Buradan mağlubiyetle ayrılmıyoruz ama beraberliği kendi ellerimizle verdik. 11'e 11 oynarken bile çok daha iyiydik. Yeterince pozisyon ürettik. Bir penaltı kararıyla skor eşitlendi. Penaltı yanlıştıdeğildi. Rakibimizin pozisyonu bile yoktu. Kuralı kimse bilmiyor sanırım. Eli vücudundaysa bir oyuncu ne yapabilir. Hakem, bu kararı vermek için fırsat bekliyordu. Bu penaltı kararı beni üzdü."



'BEŞİKTAŞ'IN DOSTU ÇOK'

Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı kulübe PFDK tarafından verilen cezalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam bu konuyla ilgili olarak dün akşam oynanan Bursaspor karşılaşmasından sonra kendisine yöneltilen soruya da şu karşılığı verdi:



HER ŞEYİ BİZ Mİ YAPTIK!

"Ben bu ülkede yabancıyım. Maçlardan sonra gelişen sonuçları çok merak ediyordum. Çok şaşırtıcı. Beşiktaş'ın bu dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde. Başka bir anlam yükleyemiyorum. Sanki her şeyi biz yapmışız gibi kararlar verildi. Bu (dün) akşam 2 puanı hakem yüzünden kaybetmedik. Tamamen bizim yüzümüzden oldu. Bu ülkede yaşayan bir yabancı teknik direktör olarak, alınmış olan bu kararlar beni fazlasıyla şaşırttı."