 Püsküllü bela Batalla – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Püsküllü bela Batalla

    Püsküllü bela Batalla
    Bursasporlu , 'yi yine boş geçmedi. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de sarı-lacivertli takımı 1-0 yendikleri karşılaşmanın tek golünü atan Arjantinli yıldız dün de 88'de kazandıkları penaltı atışında Volkan Demirel'i terse yatırarak takımına 1 puanı getiren isim oldu. Batalla bu golle kariyerinde Kanarya'ya attığı gol sayısını 4'e çıkardı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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