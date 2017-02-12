 Pereira 96’da güldü – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Pereira 96’da güldü

    Pereira 96’da güldü

    'nin eski hocası 'nın çalıştırdığı , son dakikada altın buldu!

    Pereira'nın öğrencileri, Karlsruher ile oynanan karşılaşmayı 90+6. dakikada bulduğu golle 2-1 kazanmayı başardı. , 48'de Jordi Figueras'ın golüyle öne geçerken, 57'de İvica Olic ile skoru eşitledi. Karşılaşmanın bitmesine saniyeler kala Münih ekibi Kai Bülow'un golüyle 2-1 öne geçti ve golün santrası yapılmadan mücadele sona erdi. Pereira'nın takımı bu sonuçla düşme potasının 5 puan üzerine çıktı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:39
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