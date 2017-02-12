Pereira 96’da güldü
Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira'nın çalıştırdığı 1860 Münih, son dakikada altın buldu!
Pereira'nın öğrencileri, Karlsruher ile oynanan karşılaşmayı 90+6. dakikada bulduğu golle 2-1 kazanmayı başardı. Karlsruher, 48'de Jordi Figueras'ın golüyle öne geçerken, 1860 Münih 57'de İvica Olic ile skoru eşitledi. Karşılaşmanın bitmesine saniyeler kala Münih ekibi Kai Bülow'un golüyle 2-1 öne geçti ve golün santrası yapılmadan mücadele sona erdi. Pereira'nın takımı bu sonuçla düşme potasının 5 puan üzerine çıktı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Pereira 96’da güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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