Penaltı ve kırmızı karta Erman Toroğlu yorumu

Bursa Büyükşehir Stadı'ndaki maçın 22. dakikasında Bursaspor savunmasında Tomas Sivok'un ceza sahasında elle müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı Fenerbahçe'de Moussa Sow gole çevirdi. Son 5 haftada dördüncü penaltı kazanan sarı-lacivertliler bu penaltılardan üçünü gole çevirmeyi başardı.



KIRMIZI KART ÇIKTI

İlk yarının bitimine kısa bir süre kala Bursaspor, Boban Jovic'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. 22. dakikada sarı kartı bulunan Slovenyalı oyuncu Jeremain Lens'e yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.





*Tomas Sivok'un penaltıya sebep olan elle müdahalesi.



Maçın tartışmalı pozisyonlarını Fotomaç'ın usta yazarı Ermen Toroğlu A Spor'daki Devre Arası programında yorumladı. Kırmızı kart pozisyonuna voleybol ve güreş sporlarından örnekler veren Toroğlu, "hakem kırmızı kart göstermeseydi hata yapardı" dedi.

"NET PENALTI"

İlk olarak penaltı pozisyonunu değerlendiren Toroğlu, "Sivok'un elini kapaması gerekiyordu. Çek elini kardeşim. Arkada bağlamana gerek yok önünde tutsan da olur. Top yerden sekmiş olsa bile ele çarpmayacak. Net penaltı." dedi.

"İNANILIR GİBİ DEĞİL"

Boban Jovic'in amatörce kırmızı kart gördüğünü ifade eden Toroğlu, "Bursaspor ilk yarım saatte 3 sarı kart görünce Fenerbahçe resmen maden buldu. Voleybolda maden derler. Bir oyuncunun üzerine sürekli oynarsın. Fenerbahçe sürekli bu adamın üstüne çalıştı, Lens'i de eşleştirdi. Bursasporlu oyuncu bu pozisyonda güreşe tutuştu. Topsuz alanda Lens'i tuttu grekoromen yaptı. Böyle vasat futbolcuları nereden bulup getiriyorlar, bunlara nasıl paralar veriliyor inanılır gibi değil. Senin sarı kartın var, bunu yapıyorsa kırmızı. Hakem kırmızı göstermeseydi hata yapardı" diye konuştu.





*Maçın 87. dakikasında Kubilay'ın vuruşu sonrası top Kjaer'in koluna çarptı ve Bursaspor bitime 3 dakika kala beraberlik golünü buldu.

ERMAN TOROĞLU: "YARDIMCI HAKEMİN TALİMATIYLA..."

Maçın kaderini belirleyen penaltıyı A Spor'da masaya yatıran Erman Toroğlu, penaltı kararının yardımcı hakemden geldiğini söyledi. Maçın hakemi Halil Umut Meler'in görmeden düdük çaldığını ifade eden Toroğlu, "Hakemin yeri Kubilay'ı görüyor mu, yoksa yardımcı mı ikaz ediyor? Eğer yardımcının talimatıyla verdiyse 'dağlara taşlara' bir düdük çalmış. Görmediğini çalması daha kötü. Gördüğünü çalarsın; verirsin vermezsin... Görmediğin pozisyon çok tehlikeli. Halil Umut Meler'in yeri müsait değil, önü kalabalık bu pozisyonu göremiyor. Yardımcı verdiyse bir şey diyemem ama karışmaması lazım. Yardımcıdan geliyor bu iş. Mesafeye baktığın zaman yardımcı hakemin alanı daha doğru. Penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Çocuk kolunu ne yapsın? Biraz açsa diyeceğim ki elle oynadın. Böyle penaltı olmaz" diye konuştu.