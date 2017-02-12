 Lens ve Potuk cezalı – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Lens ve Potuk cezalı

    Lens ve Potuk cezalı
    Bursa maçı, 'ye pahalıya patladı. Kanarya'nın iki önemli oyuncusu ile , gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştüler. İki oyuncu Kasımpaşa maçında yok. Bursa'nın Avustralyalı oyuncusu Aziz Behich de bu sezon 4. sarı kartını gördüğü için Kayseri maçında oynayamayacak.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:08
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