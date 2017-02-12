Lens ve Potuk cezalı
Bursa maçı, Fenerbahçe'ye pahalıya patladı. Kanarya'nın iki önemli oyuncusu Jeremain Lens ile Alper Potuk, gördükleri sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düştüler. İki oyuncu Kasımpaşa maçında yok. Bursa'nın Avustralyalı oyuncusu Aziz Behich de bu sezon 4. sarı kartını gördüğü için Kayseri maçında oynayamayacak.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Lens ve Potuk cezalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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