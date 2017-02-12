‘Kollarımı kesemem!’
Penaltıya isyan eden F.Bahçeli Simon Kjaer, “Futbolcuyum, ama aynı zamanda insanım. Kollarımı kesemem, şaka gibi bir karar!” sözleriyle tepki gösterdi.
F.Bahçe son dakikalarda gelen golle Bursa'da 2 puan bırakırken, penaltı pozisyonunun kahramanı Simon Kjaer yayıncı kuruluşa verdiği röportajda isyan etti. Danimarkalı stoper, pozisyonu telefondan tekrar izlediğini belirterek, "Ben futbol oynuyorum ama ben aynı zamanda bir insanım. Kollarımı kesemem. Telefondan baktım pozisyona. Şaka gibi bir karar!" diyerek tepkisini dile getirdi.
BU BİR UTANÇTIR
Ellerine geçen şansı kullanamadıklarını da belirten Kjaer, sözlerini şöyle tamamladı: Biz maçı penaltıdan dolayı değil, daha erken bitiremediğimiz için kazanamadık. Kocaman olgun insanlarız. Herkesin kendi payına düşen sorumluluğu alması gerekir. Bu bir utançtır. Tüm Fenerbahçe taraftarları gibi çok üzgünüm ve çok sinirliyim.
BU BİR UTANÇTIR
Ellerine geçen şansı kullanamadıklarını da belirten Kjaer, sözlerini şöyle tamamladı: Biz maçı penaltıdan dolayı değil, daha erken bitiremediğimiz için kazanamadık. Kocaman olgun insanlarız. Herkesin kendi payına düşen sorumluluğu alması gerekir. Bu bir utançtır. Tüm Fenerbahçe taraftarları gibi çok üzgünüm ve çok sinirliyim.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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