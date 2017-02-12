 ‘Kollarımı kesemem!’ – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    ‘Kollarımı kesemem!’

    ‘Kollarımı kesemem!’

    Penaltıya isyan eden F.Bahçeli , “Futbolcuyum, ama aynı zamanda insanım. Kollarımı kesemem, şaka gibi bir karar!” sözleriyle tepki gösterdi.

    F.Bahçe son dakikalarda gelen golle Bursa'da 2 puan bırakırken, penaltı pozisyonunun kahramanı yayıncı kuruluşa verdiği röportajda isyan etti. Danimarkalı stoper, pozisyonu telefondan tekrar izlediğini belirterek, "Ben futbol oynuyorum ama ben aynı zamanda bir insanım. Kollarımı kesemem. Telefondan baktım pozisyona. Şaka gibi bir karar!" diyerek tepkisini dile getirdi.

    BU BİR UTANÇTIR
    Ellerine geçen şansı kullanamadıklarını da belirten Kjaer, sözlerini şöyle tamamladı: Biz maçı penaltıdan dolayı değil, daha erken bitiremediğimiz için kazanamadık. Kocaman olgun insanlarız. Herkesin kendi payına düşen sorumluluğu alması gerekir. Bu bir utançtır. Tüm Fenerbahçe taraftarları gibi çok üzgünüm ve çok sinirliyim.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:59
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