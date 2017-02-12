 İsmail 4. kez – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    İsmail 4. kez

    İsmail 4. kez
    F.Bahçe'ye sezon başında katılan İsmail Köybaşı, ligde 4. kez ilk 11'de şans buldu. Milli oyuncu, Hasan Ali'nin sakatlığı sebebiyle riske edilmemesi sonrası ilk 11'e girerken, ligde en son Trabzon'da maça 11'de çıkmıştı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:14
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